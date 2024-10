SKY, Marchetti: “Chilwell dipende da Spinazzola, Simeone piace al Torino”

“Napoli su Chilwell? C’è qualcosa di vero, oppure in Inghilterra esagerano? Il Napoli – ha detto il giornalista Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – potrebbe trovare delle opportunità nel mercato di gennaio: Conte conosce Chilweell, che è un buon giocatore, ma bisogna capire quali siano le prospettive di Spinazzola. A gennaio – sottolinea Marchetti – si prova sempre a migliorare la rosa. O c’è la volontà di Spinazzola di partire perché aveva aspettative diverse ad inizio stagione, oppure per il ruolo che oggi ha credo che Spinazzola sia assolutamente adatto. Anzi, lui stesso vuole dimostrare di poter fare di più, perché era partito titolare ed è finito in panchina dopo il cambio di modulo. A meno che non sia sorti dei problemi che non conosciamo per cui è necessario cambiare. Un eventuale investimento sulla sinistra, comunque, sarebbe legato ad una partenza. Simeone in uscita verso il Torino? Molto dipende da lui e da ciò che deciderà di fare. Giovanni ha dimostrato di essere straordinario anche giocando dieci minuti: nell’anno dello Scudetto, entrava e segnava, giocando titolare solo quando Osimhen era infortunato. Il Napoli non ha intenzione di darlo via, ma se lui preferisce andare a giocare altrove per trovare minutaggio, allora il Torino può diventare una buonissima destinazione. Certo, andare via vorrebbe dire lasciare una squadra che punta al titolo per un’altra che difficilmente resterà così in alto: i minuti possono davvero ripagarti a tal punto da sostituire le soddisfazioni di un’eventuale vittoria? Oggi è un po’ la seconda alternativa a Lukaku, la prima per caratteristiche, ma in un reparto con Raspadori. Se parte, il direttore lo deve sostituire con un nuovo attaccante”.