Sky, Marchetti: “Emerson Palmieri è un obiettivo del Napoli. Milik-Vecino? Non mi risulta”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport.

“Napoli-Milan sfida Scudetto? È molto presto per parlarne ma in pochi si sarebbero immaginati le due squadre così in alto e con queste ambizioni. Il Napoli sicuramente ha la possibilità di giocarsi il campionato, ma se non dovesse farcela non avrebbe fallito nulla, non è la prima candidata a vincerlo. La stagione è molto particolare, tra il COVID-19 e la mancanza di pubblico. Poi con tutti questi impegni ogni infortunio vale doppio. Oggi nessuno poteva partire più avanti degli altri, magari Juventus e Inter, ma anche queste due squadre hanno difficoltà.

Osimhen? Non conviene sperare troppo perché l’infortunio c’è, però se l’aver fatto terapie e lavoro induce a tenere la porta aperta per la gara contro il Milan. Nazionale che non viene mai a Napoli? C’è stata una lontananza e mi pare evidente, sicuramente potrà influire anche il fatto che il San Paolo non sia uno stadio moderno. Spero che ci sia un’accelerazione sul discorso stadi. VAR? Sarebbe bello ci fosse più trasparenza, se ogni tanto l’arbitro potesse parlare io credo che le polemiche diminuirebbero. Emerson Palmieri? Certamente è un obiettivo del Napoli, vorrebbe giocare con più continuità e tornare in Italia. Al di là dei costi c’è un problema anche di spazio. Milik e lo scambio con Vecino? Non mi risulta. Il Napoli oggi secondo me non ha bisogno di un centrocampista in più, perché ha preso Bakayoko che è molto funzionale. Dopo alcune verifiche però non ci sembra una pista da cavalcare. Può andare all’Everton? Dipende tutto da lui, impossibile che non ci siano squadre interessate. Potrebbe resistere fino a giugno perché già sa di avere una squadra. Milik è un bel giocatore ma dipende da lui. Liverpool su Koulibaly? L’offerta giusta non è arrivata, a gennaio il mercato sarà ancora più povero di quello estivo. Mi pare che Klopp abbia detto che aspettano Van Dijk e speriamo tutti che si sia ristabilito”.