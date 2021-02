Sky, Marchetti: “Futuro Gattuso dipende dalla Juve? Non è da escludere”

Luca Marchetti, giornalista sportivo di Sky Sport, nel corso del suo editoriale per TMW ha parlato della situazione di Gattuso:

“Il Napoli ha rallentato, ha frenato. Fino a dicembre aveva una media Champions, ora siamo a 1,50 circa. Con le ultime sette partite condite da 4 sconfitte. E le uniche due vittorie sono arrivate con lo Spezia in coppa Italia e con il Parma in campionato. Poco, sicuramente. Ma abbastanza per giustificare la rabbia del presidente De Laurentiis, che è uscito dallo stadio furioso. Ora dipende dalla partita contro la Juventus il futuro di Rino? Non è da escludere, visto che comunque il Napoli avrebbe dovuto dare una reazione dopo la fiducia confermata qualche settimana fa”.