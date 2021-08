Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, scrive del mercato del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: “Al Napoli piace – come difensore – Piero Hincapié, centrale e terzino sinistro ecuadoriano del Talleres, 2002, protagonista in coppa America. La valutazione del ragazzo è di circa 10 milioni di euro. Per cui per ora non si va oltre l’interesse.

Per il ruolo di centrocampista non si esclude un possibile ritorno dal Chelsea, sempre in prestito di Bakayoko”.