Nel corso del suo consueto editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato anche del mercato del Napoli: “A Napoli hanno suscitato apprensione le parole di Koulibaly dal Senegal: “Non so cosa accadrà nel mio futuro” ma in caso di partenza del difensore, l’obiettivo per sostituirlo diventerebbe Kim del Fenerbahce. Politano invece interessa a Gattuso nel suo nuovo Valencia”.