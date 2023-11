SKY, Marchetti: “Napoli, non andare in Champions sarebbe un disastro”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte:

“Mi auguro che questo non sia ancora il Napoli di Garcia e che ancora i giocatori non abbiano recepito ciò che vorrebbe l’allenatore. Certo a metà novembre possiamo cominciare a chiederci perché non si vede ancora quello che vuole l’allenatore. Io non credo che le responsabilità cadano solo sulle spalle di uno. Quindi, sul gol preso ieri dal Napoli, non penso che Garcia abbia detto alla squadra di andare avanti tutti e 11. Quindi comincerei a dare qualche responsabilità anche ai giocatori. Io immaginavo che il Napoli avrebbe fatto una partita diversa incontrando una squadra che arriva da 12 sconfitte consecutive.

Credo che tutte le società diano un obiettivo minimo da raggiungere. Anche la Juve quest’anno dice di voler arrivare al 4 posto e lo ripetono come un mantra perché giocano a deresponsabilizzarsi o a responsabilizzare qualcun altro. Penso che sia una strategia comunicativa e credo che se vai sotto gli obiettivi minimi hai fatto un’annata disastrosa. Il Napoli con lo scudetto sul petto ha l’obbligo di difenderlo indipendentemente da quelle che sono le esternazioni della società. Non andare in Champions, per una squadra come il Napoli che ha vinto il campionato, per me sarebbe disastroso”.