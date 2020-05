SKY, Marchetti: “Non credo che al Napoli arriveranno campioni”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di SKY Sport, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live:

“Il Napoli cercherà prima piazzare calciatori alla fine di un ciclo come Koulibaly e Allan. Con un’opportunità per entrambi andranno via. Poi si penserà agli acquisti. Lo stesso Milik se non rinnova va via e non credo rinnoverà. Il Napoli comunque ha già comprato un attaccante che è Petagna, poi c’è Mertens. Non credo Petagna verrà ceduto, forse solo in prestito e per questa soluzione c’è la fila. Nel caso, il Napoli potrebbe prendere un attaccante più pronto. Ma, ripeto, credo che il Napoli non comprerà un crack in qualsiasi zona del campo, non prenderà già campioni, credo che il nuovo corso sia quello di comprare giocatori che diventano molto forti col Napoli”.