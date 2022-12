SKY, Marchetti: “Ritorno di Jorginho? Chiede cifre altissime”

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Tutti puntano il dito sul fatto che il Napoli potrebbe avere problemi alla ripresa del torneo, ma chi ci dice che le altre non ne possano avere. Se anche si ripartisse tutti nelle stesse condizioni il Napoli ha un vantaggio di 8 punti. E’ chiaro che nulla è fatto, perché siamo solo al giro di boa, però il Napoli ha un vantaggio considerevole che rappresenta un vero e proprio patrimonio. Bereszynski deve solo chiudere la valigia e raggiungere la Campania: è una situazione troppo ben indirizzata per non concludersi. Samardzic è un nome che gira da un po’, Koopmeiners è uscito da poco; sono due giocatori diversi quindi bisogna anche capire tatticamente cosa vorrà fare il Napoli. Sulla suggestione del ritorno di Jorginho dico che il prezzo del salario del centrocampista è molto alto; io so che sta trattando il rinnovo col Chelsea chiedendo cifre altissime che in Italia non potrebbe permettersi nessuno. A questa possibilità, al di là dell’affetto che il brasiliano sicuramente ha per Napoli, onestamente credo poco, almeno in questo momento”.