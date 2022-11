SKY, Marianella: “Sosta imprevedibile, ma il Napoli ha solo 5 giocatori”

Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24:

“Il Napoli ha solo cinque giocatori al Mondiale, è una situazione assolutamente gestibile, ma dopo la sosta nessuno sa cosa potrà accadere. Ci sono più risvolti: dal ritorno dal Qatar come staranno fisicamente e mentalmente alcuni giocatori? Quelli del Napoli, con tutto il rispetto per Uruguay, Messico, Polonia, Camerun e Corea, nessuno ha la vera ambizione di vincere il Mondiale di queste nazionali. Ma quelli che fanno parte delle nazionali che vanno lì per vincere, quelli che sono al loro ultimo Mondiale e sperano di vincerlo, se non dovesse o se dovesse essere così come torneranno? Torneranno svuotati, arrabbiati? Ecco perché è imprevedibile questa sosta. Chi ha sottolineato che siamo difronte ad una sorta di due campionati, uno di apertura e l’altro di clausura come in Argentina, ha ragione. Starà alla bravura degli allenatori e dei preparatori atletici, ma non basta rifare la preparazione come in estate. Dovrai sapere coniugare molto bene fisicamente chi ritorna dal Mondiale con quelli che sono rimasti, è quello il vero problema. Non hai il tempo di fare una vera e propria preparazione. Dovranno essere molto bravi a calibrare le energie tra chi resta e chi arriva, perché poi non tornano tutti insieme. Poi verranno dal caldo per giocare al freddo, mi stupisce infatti che molte nostre squadre andranno a fare la preparazione in posti caldi.

La Juventus avrà ben 11 giocatori al Mondiale e molti saranno titolari. La Juve sarà un problema per gli avversari nella seconda parte della stagione, perché recupererà gli infortunati del pre-Mondiale. Recupererà in pianta stabile anche Chiesa, che continuo a pensare che sarà il miglior acquisto della Juventus“.