SKY – Migliorano le condizioni di Osimhen: programmato il rientro per il match di Supercoppa. I dettagli

Buone notizie su Victor Osimhen. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, l’attaccante nigeriano sta molto meglio e nelle prossime settimane potrebbe tornare finalmente a disposizione di mister Gennaro Gattuso. Il calciatore è atteso quest’oggi in Italia, di ritorno dal periodo di cure in Belgio presso una clinica specializzata con sede ad Anversa. Dopo il problema alla spalla accusato in Nazionale durante il match contro la Sierra Leone, l’ex Lille ha seguito un lavoro personalizzato. Come si apprende dall’emittente satellitare, il centravanti partenopeo dovrà sottoporsi a tampone anti-Covid-19 (con esito negativo), prima di poter rientrare ufficialmente nel Bel Paese e svolgere nuove visite di controllo per il club partenopeo.

Domani – più nel dettaglio – verranno eseguiti test per capire soprattutto lo stato del braccio destro (Osimhen soffre di un’infiammazione ai nervi che regolano l’uso dell’arto e della mano, conseguente alla dislocazione della spalla stessa). Il programma del Napoli consiste nel fare il possibile per riavere il giocatore al 100% in vista del 20 gennaio 2021, giorno della sfida di Supercoppa contro la Juventus. Per questo, non si affretteranno i tempi di recupero e le condizioni verranno monitorate costantemente. Le sensazioni, comunque, sono positive: Victor sta già meglio.