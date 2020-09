SKY – Milan, Brahim Diaz è pronto a firmare

Brahim Diaz è arrivato nelle sede del Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Il giovane talento spagnolo ha sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri ed oggi è pronto per questa nuova avventura. La modalità d’acquisto sarà un prestito con diritto di riscatto e un controriscatto a favore del Real Madrid. Arrivato nella capitale spagnola nel gennaio 2019 dal Manchester City per circa 17 milioni, non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra, complice la tanta concorrenza madrilena in attacco. Adesso al Milan potrà giocarsi le proprie carte, puntando ad EURO 2021. Indosserà la maglia numero 21, indossata da Ibra nella scorsa stagione.