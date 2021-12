SKY – Milan, Giroud ha recuperato: ci sarà contro il Napoli

Buone notizie per Stefano Pioli, come riporta Sky Sport, due giorni dalla sfida per la vetta della classifica contro il Napoli, in programma domenica alle 20:45 a San Siro. L’allenatore rossonero potrà infatti contare su Oliver Giroud. L’attaccante francese aveva saltato le ultime sei partite per via di un infortunio muscolare.

Il francese ha svolto l’intera seduta odierna di allenamento con la squadra e sarà quindi pienamente a disposizione di Stefano Pioli. Un recupero importantissimo per dare un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic, vista l’assenza anche di Pietro Pellegri.

Giroud, che ha segnato 4 gol nelle sue prime otto partite in Serie A, cercherà quindi di dare una mano per permettere al Milan di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Udine. I rossoneri, oltre alla sfida contro il Napoli, saranno impegnati mercoledì sera contro il sorpredente Empoli di Aurelio Andreazzoli, prima della sosta di Natale.