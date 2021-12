Secondo quanto riportato da Sky Sport, è ancora in dubbio la presenza di Theo Hernandez, terzino del Milan, riguardo la sfida contro il Napoli. Il francese ha lavorato da solo non aggregandosi all’allenamento collettivo, per poi lavorare in palestra. Si apprende che Theo, anche oggi, non era al top della forma e aveva qualche linea di febbre. Stefano Pioli aspetterà fino all’allenamento di domani per capire se Theo Hernandez potrà essere arruolabile o meno.