Sky – Milik si avvicina sempre di più alla Roma, Dzeko direzione Juventus

Un incontro per far svoltare il mercato delle punte: Milik-Roma, adesso l’accordo è a un passo. A Trigoria discussione fondamentale per il futuro dell’attaccante polacco, che adesso è entrato nell’ordine di idee di accettare la nuova destinazione.

Niente più resistenza dunque, ma solo alcune pratiche da sbrigare con il Napoli, vedi la questione multe e stipendi, prima della chiusura. Si accelera, forse in maniera definitiva, per un’operazione che sbloccherebbe una volta per tutte anche la partenza di Dzeko direzione Juventus.

L’incontro di oggi a Trigoria è stato sicuramente il più importante, quello che può dare una sterzata forte al calciomercato di settembre e chiudere finalmente il cerchio degli attaccanti di Serie A.

