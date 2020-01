Sky, Modugno: “ADL stima molto Mertens e vuole continuare con lui, ma si tratta dell’ultimo contratto per il belga…”

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Mertens è un giocatore molto stimato da De Laurentiis e le volontà sarebbero quelle di andare avanti insieme. Ma si tratta dell’ultimo contratto importante per il belga. Non è un problema di anni, ma di cifre. Bisogna far quadrare i numeri, Mertens ha fatto una richiesta diversa da quelle che sono le cifre a cui pensa il Napoli. Demme? E’ un calciatore funzionale. Non ruba l’occhio, non è il metodista che mette la palla a 50 metri, ma il Napoli aveva bisogno di un calciatore come lui”.