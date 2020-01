Sky, Modugno: “Contro l’Inter si va verso la coppia Luperto-Manolas. In dubbio Fabiàn”

Gattuso prova poi Gaetano come vertice basso Pubblicato il alle 17:44 da •

Il Napoli si appresta ad affrontare un tour de force di quattro partite al rientro in campionato. La prima di queste è il match interno dell’Epifania contro l’Inter, verso il quale però non arrivano notizie confortanti per Gennaro Gattuso dall’infermeria. Il tecnico azzurro deve fare a meno di Koulibaly e Maksimovic, con i soli Luperto e Manolas rimanenti come centrali.

Gattuso potrebbe però optare per altre soluzioni, illustrate dal giornalista Sky Francesco Modugno, che riporta gli aggiornamenti da Castel Volturno: “La partita con l’Inter è importante perché apre un ciclo che può essere un potenziale bivio per il Napoli. 4 partite di grandissimo livello per gli azzurri”.

Allenamento sempre intenso per i calciatori: “Gli azzurri hanno svolto due ore piene d’allenamento e quando gli azzurri pensavano di poter andare a fare la doccia, Gattuso ha detto che si doveva andare in palestra per un altro quarto d’ora”.

Emergenza in difesa: “Il 4-3-3 resta il modulo di riferimento. C’è qualche dubbio in difesa, non ci sono Maksimovic e Koulibaly e allora spazio a Luperto e Manolas con l’opzione Di Lorenzo proprio come centrale con Hysaj a destra“.

Gaetano in prova come vertice basso: “Si aspettano di capire le condizioni di Fabian Ruiz. Oggi provato Gaetano come veritce basso”.