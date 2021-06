Sky, Modugno: “Il Napoli farà poco in entrata, Spalletti entusiasta della rosa”

Il giornalista Francesco Modugno, inviato di Sky Sport per quel che riguarda il Napoli, ha parlato all’emittente satellitare delle mosse di mercato che effettuerà il club azzurro: “Il Napoli farà poco in entrata perché Spalletti sembra davvero entusiasta dell’organico che ha a disposizione. Qualche arrivo ci sarà in difesa magari con un terzino sinistro e un centrale, siccome Maksimovic è in scadenza. Poi si metterà mano in mezzo al campo, ma molto dipenderà dalle uscite e Fabian è tra i più indiziati a partire per far cassa. In attacco invece c’è grande abbondanza“.