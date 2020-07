Sky, Modugno: “Insigne è il miglior giocatore del Napoli, non si può fare a meno di lui”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così Francesco Modugno. Ecco le sue dichiarazioni:

“Insigne? Lorenzo per continuità è il migliore del Napoli. La versione con Gattuso è quella di un calciatore trascinante in campo. E’ un giocatore determinante, che sta bene di gamba, non si ferma mai. Si sente coinvolto, al centro del progetto. Non si può fare a meno, da quasi dipendenza.

Zielinski? E’ uno che nei piedi può avere la doppia cifra. Una che calcia in quel modo dovrebbe fare tanti gol e assist. A volte gli manca solo la consapevolezza, anche ieri, elegante con quel suo primo controllo meraviglioso. E’ un giocatore che ha tutto e può fare la differenza, ci dobbiamo sorprendere quando non la fa. Anche il polacco è in crescita, convinto e consapevole di quello che può darti.

Gol di Lautaro? Il gol non è colpa di Meret, ma da lui mi aspetto una maggiore reattività”.