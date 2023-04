SKY, Modugno: “le condizioni di Politano meno gravi del previsto”

Francesco Modugno, giornalista, ha parlato a Sky Sport: “Il giorno dopo del Napoli? C’è rammarico, un sentimento controverso: da un lato si riconoscono i meriti del Milan, dall’altro resta il rammarico perchè è andato storto tutto ciò che poteva andare storto. All’andata c’erano tre centravanti da 200 milioni di euro e si è dovuto adattare Elmas in un ruolo non suo: già quello era un segnale su come la doppia sfida non fosse iniziata sotto gli auspici giusti, in più l’occasione di Kvara ad un metro dalla porta. Sono stati presi due gol balordi, gli episodi arbitrali che sicuramente fanno parte delle partite. Politano, Mario Rui e Rrahmani? Rispetto alle ansie e alle paure, per Politano è andata bene: c’erano dei timori fugati dagli accertamenti. Bella botta per Mario Rui, un fastidio per Rrahmani”.