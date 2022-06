SKY, Modugno: “Mertens pensa di valere le cifre attuali, anche Koulibaly è a rischio”

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione ‘Radio Goal’ su Kalidou Koulibaly e Dries Mertens: “Nelle trattative ognuno prova a portare le cifre dalla sua e Mertens è consapevole del suo valore, riportato da un contratto che già c’è con l’opzione in favore di De Laurentiis. Dries pensa di valere quei soldi lì, per gol segnati e storia scritta con il Napoli. Non sarà Ibrahimovic per leadership, ma le cifre che lui ritiene di meritare sono quelle fissate nel contratto attuale. E’ a rischio anche Koulibaly perchè è in scadenza tra un anno e tutto può succedere, come una barca in mezzo al mare. Siamo all’anno zero, con la rivoluzione che è già iniziata”.