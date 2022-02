SKY, Modugno: “Napoli-Barcellona può essere la partita di Insigne”

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Barcellona? Penso che Spalletti ieri abbia dato un indizio forte descrivendo il capitano come quello che in certe partite può dare qualcosa in più. Sarei sorpreso di non vedere Insigne in campo, anche se il mister spesso ci ha sorpreso. Mario Rui ha qualche chance in più di partire titolare rispetto a Juan Jesus. Spalletti è stato chiaro in conferenza, vuole che la squadra non si snaturi e faccia il proprio gioco. Mario Rui è stato tra i migliori a Cagliari, ma è anche vero che Juan Jesus a Barcellona è stato uno dei migliori. Penso che fino all’ultimo ci sarà questo ballottaggio. A centrocampo il Napoli è corto, mancano due giocatori importanti come Anguissa e Lobotka che sarebbero stati importantissimi per uscire dalla prima pressione del Barcellona. Sicuramente con Fabian, che ha sempre uno stimolo in più contro le squadre spagnole, e Demme, che sta piano piano rientrando in condizione, il Napoli farà bene. Sarà fondamentale l’aiuto degli esterni in fase difensiva”.