SKY, Modugno: “Osimhen? Per meno di 100 milioni il Napoli neanche si siede per trattare

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente satellitare riguardo Osimhen: “Ieri l’entourage e l’agente di Osimhen erano presenti a Napoli. E’ un giovane con grandi margini di miglioramento e piace soprattutto in Premier League. Il Napoli sotto i 100 milioni neanche si siede per trattare. De Laurentiis non ha mai nascosto la strategia del club di tagliare il monte ingaggi e al tempo stesso mantenere la competitività. Non ci sono incedibili e lo stesso De Laurentiis sa che un giocatore come Osimhen ha mercato, ma al tempo stesso non c’è frenesia. L’obiettivo è tagliare il monte ingaggi e con i giocatori in scadenza si risparmieranno circa 30 milioni. Qualche cessione ci sarà, penso a Fabian Ruiz, vedremo Ounas o Zielinski e poi comanderà il mercato. Se arrivano grandi offerte per Osimhen è chiaro che il Napoli non si farà trovare impreparato perchè al tempo stesso i centravanti profilo Napoli, ovvero giovani, talentuosi, con ingaggi bassi, sono tutti monitorati”.