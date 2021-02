SKY – Napoli-Atalanta, gli azzurri si schiereranno con il 3-4-3: out Zielinski

Come riporta il sito gianlucadimarzio.com, ill Napoli di Gattuso, dopo la vittoria contro il Parma in campionato, è pronto a tornare in campo, questa sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, per affronatre la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’ Atalanta . Un match che si preannuncia spettacolare e che vede contrapposte due delle squadre che propongo un tiopo di calcio molto spettacolare.

Gattuso ha alcuni dubbi sugli undici da schierare per questa sera. Innanzitutto potrebbe esserci una sorpresa sul modulo di gioco che adotterà l’ex allenatore del Milan. Possibile, infatti, un 3-4-3 con Ospina in porta (favorito su Meret), difesa con Maksimovic, Manolas e Koulibaly.

Sulla linea dei centrocampisti agiranno larghi Di Lorenzo, a destra, e Hysaj, a sinistra. Quest’ultimo in ballottaggio con Mario Rui per una maglia da titolare. In mezzo confermata la coppia Bakayoko-Demme. Davanti dovrebbe esserci il tridente ‘leggero’ con Politano, Lozano e Insigne. Possibile anche l’inserimento di Petagna, a restare fuori, a quel punto, sarebbe Politano.