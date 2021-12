SKY – Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Ounas in pole per una maglia da titolare

NAPOLI-ATALANTA, ore 20:45

Napoli, provato (a lungo) Ounas

Luciano Spalletti forse riesce a dire più velocemente la formazione titolare che schiererà contro l’Atalanta rispetto alla lunga lista degli infortunati. Cinque titolarissimi sono ai box: niente da fare per Fabian Ruiz e Insigne, gli ultimi in ordine di tempo ad alzare bandiera bianca. In difesa ci sarà Juan Jesus al posto di Koulibaly. In mediana pronti Demme e Lobotka ma la possibile grossa novità sarà in attacco: il ballottaggio è tra Elmas e Ounas ma, secondo le indicazioni che arrivano a Sky Sport, è il secondo in pole per una maglia da titolare. Spalletti lo ha provato a lungo durante gli ultimi allenamenti

Atalanta, in attacco spunta Malinoviskyi

I ragionamenti in casa nerazzurra non riguardano la prima punta: Duvan Zapata si riprenderà infatti una maglia da titolare. Più complicato, sulla carta, capire il suo compagno di reparto: Ilicic? Muriel? Malinovskyi? Attualmente è l’ucraino in vantaggio sul resto della truppa. In difesa Demiral dovrebbe accomodarsi in panchina mentre in mediana torna a formarsi la diga composta da Freuler e De Roon. Ancora aperto il ballottaggio tra Pasalic e Pessina

Fonte: Sky Sport