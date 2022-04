SKY – Napoli, c’è un’apertura di De Laurentiis a Spalletti. I dettagli

De Laurentiis e Spalletti si sono parlati ieri, decidendo di cambiare il tiro sull’idea iniziale del ritiro. C’è stato quindi un cambio di linea del presidente che precedentemente non c’era stato, quando stabiliva dei ritiri spontaneamente sotto la gestione di Ancelotti e Gattuso. Questa sembra quindi un’apertura a Spalletti, ma ovviamente a fine anno la società tirerà le somme in base a come il Napoli concluderà il proprio campionato. Se la squadra dovesse centrare la qualificazione in Champions League, sarebbe comunque una stagione positiva, ma ovviamente ci sarebbe rammarico per le tante occasioni sciupate nell’ultimo periodo, quando tutto l’ambiente iniziava a credere allo scudetto.

Fonte: Sky Sport