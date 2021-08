Chiesto al St-Etienne, come riporta Sky Sport, il centrocampista di 22 anni Zaydou Youssouf in prestito. Si aspetta la risposta da parte del club francese. È un giocatore fisico, con un contratto in scadenza nel 2023. È partito titolare in entrambe le partite del St. Etienne in questo avvio di Ligue 1.