Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Dries Mertens verso il no alla Lazio. Nonostante Sarri lo voglia fortemente, è difficile che il trasferimento si possa concretizzare, perchè per il belga la priorità è restare a Napoli e rinnovare e, in biancoceleste, sarebbe solo il vice di Immobile e non troverebbe molto spazio.