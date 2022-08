SKY – Napoli, è fatta per Sirigu: domani le visite mediche

Il Napoli ha chiuso per Salvatore Sirigu. Il classe 1987 è atteso nella giornata di martedì per sostenere le visite mediche con il club azzurro. Sarà Salvatore Sirigu il secondo portiere in casa Napoli, come riportato nei mesi scorsi. Il club azzurro attende domani, martedì 9 agosto, il portiere classe 1987 per le visite mediche. L’ex portiere del Genoa firmerà un contratto annuale con opzione per un’altra stagione e percepirà uno stipendio di 700 mila euro (bonus compresi). Nel caso in cui il Napoli decida di recedere, sarà garantito un indennizzo di 100 mila euro.

Fonte:Gianlucadimarzio.com