SKY – Napoli e Milan seguono Sven Botman: il difensore è tra gli uomini chiave del Lille

Sven Botman, gigante olandese classe 2000, piace al Milan ed è anche nei pensieri del Napoli. E’ una colonna portante del Lille: acquistato per 8 milioni di euro ora ne vale almeno il triplo. Da ragazzo faceva la differenza nelle giovanili dell’Ajax come… centravanti!

Il Milan cerca un difensore dopo l’infortunio di Kjaer e sulla lista di Maldini e Massara c’è anche il nome di Sven Botman. Difensore classe 2000 di proprietà del Lille, tra i punti fermi della squadra francese che nella scorsa stagione, con Galtier in panchina, è riuscita a strappare il titolo nazionale al Paris Saint-Germain. Centrale puro di piede mancino che, nonostante la giovane età, ha acquisito già un’importante esperienza tra Eredivisie, Ligue 1 e coppe europee. Con il suo metro e 93 ha come dote principale la forza fisica, cui abbina delle buone qualità tecniche che lo rendono un difensore moderno, capace di impostare il gioco da dietro e di arrivare anche alla conclusione con pericolosità. Soffre leggermente nella rapidità ma, nonostante la stazza, è anche abbastanza veloce sul lungo e abile nell’anticipo, caratteristiche adatte allo stile di gioco del Milan di Stefano Pioli.

Già da bambino Botman mostrava queste grandi doti fisiche e atletiche, dal punto di vista muscolare era nettamente più sviluppato rispetto ai suoi compagni di squadra sin da quando entrò a far parte delle giovanili dell’Ajax a 9 anni. A quell’età, infatti, faceva la differenza proprio dal punto di vista fisico, ma giocando da centravanti. Una caratteristica, in particolare, colpiva chi lo guardava: la scelta di tempo nell’anticipo sul difensore avversario nel gioco aereo. Un fondamentale che portò i suoi allenatori, nel corso degli anni, ad avere l’intuizione di retrocederlo come posizione in campo, schierandolo al centro della difesa proprio per sfruttare dall’altro lato questo suo strapotere. Il suo passato da centravanti lo ha portato con sé, conservando la propensione al gioco con il suo mancino e alla conclusione. Ma nel corso degli anni si è sviluppato come difensore centrale, migliorando in tutti i fondamentali.

La cessione al Lille e il titolo di campione di Francia

Nonostante l’importante crescita, l’Ajax non ha mai puntato veramente su di lui. Botman ha fatto tutta la trafila delle giovanili del club olandese, fino alla seconda squadra, per poi essere mandato in prestito all’Heerenveen. Per lui 26 presenze e 2 gol in Eredivisie a 20 anni, prestazioni importanti che hanno attirato le attenzioni del Lille. L’Ajax, al rientro dal prestito, ha preferito monetizzare, cedendolo al club francese per 8 milioni di euro. A un anno e mezzo di distanza, il valore di Botman si è almeno triplicato. Al Lille, infatti, si è da subito imposto come un titolare della squadra, al fianco del portoghese José Fonte. Con Galtier è arrivato il titolo di campioni di Francia, davanti al Paris Saint-Germain di Neymar e Mbappé. Per Botman 37 presenze in 38 giornate di campionato, tutte da titolare senza saltare nemmeno un minuto. A queste vanno aggiunte le 8 collezionate in Europa League. Al Lille, in estate, è cambiato allenatore, ma anche con Gourvennec c’è sempre spazio per l’olandese al centro della difesa. In estate è arrivata la vittoria della Supercoppa di Francia, con il PSG battuto per 1-0 in finale. In questa stagione, invece, Botman ha collezionato già 12 presenze in campionato con un gol alla prima giornata contro il Metz, restando però fermo per 2 mesi per un infortunio muscolare. L’olandese ha giocato anche 3 partite in Champions League, con il Lille che ha vinto il gruppo G ed è ora atteso dall’ottavo di finale contro il Chesea. Un’altra vetrina importante, in cui Botman sarà gioiello da osservare attentamente.

Il Milan lo segue

Insomma, un giocatore importante per il club francese che, proprio per questo motivo, non vorrebbe privarsene già a gennaio. Il Milan, invece, ha immediato bisogno di un difensore, considerando il lungo infortunio subito da Kjaer. Per questa sessione invernale di calciomercato si tratta di un’operazione molto complicata, anche perché il club francese dà una valutazione molto alta al centrale olandese (intorno ai 30 milioni). Probabile, quindi, che i rossoneri alla fine siano costretti ad andare su un altro profilo, rimandando eventualmente l’assalto a Botman nei mesi successivi. Maldini e Massara, in ogni caso, seguono attentamente il classe 2000 del Lille e da gennaio potrebbero anche iniziare a programmare un importante investimento per il calciomercato estivo.

