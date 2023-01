SKY – Napoli, Elmas sarà il sostituto di Kvaratskhelia

E’ una vigilia molto intensa quella del Napoli atteso dal derby con la Salernitana. L’eliminazione in coppa Italia contro la Cremonese ha lasciato il segno ma Spalletti guarda avanti con decisione sapendo che l’unico modo di scacciare i fantasmi di una rimonta di chi insegue in classifica è quello di vincere. Non ci sarà Kvaratskhelia, alle prese con una fastidiosa sindrome influenzale, e allora in attacco una maglia dovrebbe essere garantita a Elmas, elogiato da Spalletti in conferenza stampa. Ballottaggio fra Politano e Lozano che potrebbe sfidare a distanza il suo connazionale Ochoa. Mancherà anche Juan Jesus che ha preso una botta nell’ultimo allenamento. In difesa dall’inizio Kim e Rrahmani, con Di Lorenzo e Mario Rui, in vantaggio su Mathias Olivera.

Fonte: Sky Sport