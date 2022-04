SKY – Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: Juan Jesus titolare, Osimhen recupera

Vincerle tutte da qui alla fine per continuare a sognare lo scudetto. È l’obiettivo fissato da Luciano Spalletti per il Napoli che cercherà il quarto successo consecutivo in campionato nella sfida contro la Fiorentina. Un match da non sottovalutare per gli azzurri che hanno già perso in stagione contro la squadra di Vincenzo Italiano (5-2 in Coppa Italia), imbattuta nelle ultime quattro partite disputate. Il Napoli proverà a sfruttare la spinta del “Maradona” – definito da Spalletti “il mantello che ci avvolge per farci diventare dei supereroi” – dove gli azzurri non vincono due sfide consecutive in campionato da gennaio.

Anguissa squalificato: la probabile formazione del Napoli

Due cambi rispetto alla formazione che ha battuto l’Atalanta. Il recupero più importante è quello di Osimhen. Il nigeriano, assente a Bergamo per squalifica, si era fermato in settimana a causa di un fastidio muscolare. Gli esami hanno scongiurato un infortunio e l’attaccante riprenderà il suo posto nel tridente con Politano e Insigne ai fianchi. Spalletti confermerà la difesa scesa in campo contro l’Atalanta visto che Rrahmani non si è allenato alla vigilia a causa di un’influenza. Confermato Zanoli a destra, mentre Juan Jesus affiancherà Koulibaly. A centrocampo assente Anguissa per squalifica: c’è Fabian Ruiz.

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Ospina; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti

Un solo cambio forzato per Italiano: la probabile della Fiorentina



Rispetto al match contro l’Empoli vinto domenica scorsa, Italiano va verso un solo cambio (forzato): a centrocampo infatti mancherà il metronomo Lucas Torreira (squalificato), al suo posto ci sarà Sofyan Amrabat con accanto Duncan e Castrovilli. Difesa confermata, con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. In attacco, fiducia ancora a Cabral: a completare il tridente ci saranno Nico Gonzalez e Saponara.

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All.: Italiano.

Fonte: Sky Sport