SKY – Napoli, fissato l’incontro con il Celta Vigo per Lobotka: chieste anche informazioni ad Hamsik

Il Napoli continua a trattare con il Celta Vigo per Lobotka, centrocampista classe 1994 su cui gli azzurri hanno messo gli occhi. Fra lunedì sera e martedì intorno a mezzogiorno, in Spagna, andrà in scena un incontro fra i due club. Un faccia a faccia importante per capire la fattibilità reale dell’operazione.

Il Napoli, che ci aveva provato già lo scorso gennaio per lo slovacco, parte da un’offerta che si aggira sui 15 milioni più bonus, mentre il Celta ne chiede 25 bonus compresi. Per questo motivo un punto d’incontro lo si può trovare sui 17/18 milioni di euro. Inoltre gli azzurri non vogliono lasciare al Celta Vigo una percentuale sulla futura rivendita e, quindi, dovranno fare uno sforzo economico maggiore.

Lobotka, connazionale dell’ex capitano azzurro Marek Hamsik, ha già chiesto informazioni al giocatore. Ed è pronto a trasferirsi in caso di intesa tra club. Su di lui c’è anche il Milan, molto attivo sul mercato, a cui piacerebbe impostare un’operazione basata sulla formula del prestito con diritto di riscatto legato al numero di partite giocate.

Fonte: Gianlucadimarzio.com