Oggi giorno di riposo per il Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli. Il tecnico, Gennaro Gattuso, ha regalato un giorno di relax ai suoi giocatori portandoli a pranzo per tenere alto il morale della squadra dopo le critiche ricevute negli ultimi giorni. Il tecnico calabrese è sempre molto attento all’umore dei suoi uomini e proprio per questo, in questo periodo difficile, ha voluto scacciare via così i brutti pensieri. A riportarlo è Sky Sport.