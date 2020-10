SKY – Napoli, il probabile 11 contro l’AZ Alkmaar: Politano, Mertens e Lozano con Osimhen

Il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare l’AZ Alkmaar nel primo turno del girone F di Europa League. Dopo la grande vittoria in campionato contro l’Atalanta, gli azzurri vogliono replicare anche in campo europeo. Ad affrontarli ci sarà un AZ decimata dalle assenze causate dal Covid19. Gli olandesi hanno convocato per la trasferta italiana appena 19 giocatori.

Per il Napoli in porta ci dovrebbe essere Meret, linea a 4 con Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Gattuso dovrebbe optare per la coppia Lobotka-Fabiàn. In attacco, alle spalle di Osimhen dovrebbe agire il trio Politano, Mertens e Lozano. Fischio d’inizio giovedì 22 ottobre alle 18.55.

NAPOLI (4-2-3-1) PROBABILE FORMAZIONE: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

fonte: gianlucadimarzio.com