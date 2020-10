SKY – Napoli, il rinnovo di Gattuso è vicinissimo: tra un mese potrebbe esserci l’annuncio ufficiale!

A raccontare cosa ne sarà di Gattuso è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live’.

“La dirigenza, i calciatori e i tifosi sono tutti contenti dell’operato di Gattuso. Il suo rinnovo con il Napoli, di conseguenza, non sarà un problema”, ha detto il noto cronista. Marchetti ha poi aggiunto: “I dettagli da chiarire sono davvero pochi. C’è grande feeling, tra l’allenatore ed il presidente De Laurentiis. Il Napoli gli assicurerà un nuovo contratto: rinnovo biennale ed ingaggio ritoccato. Non c’è mai una deadline o una scadenza determinata, quando si parla di nuove intese con un coach, ma in questo caso restano da mettere a posto dei dettagli che risultano insignificanti rispetto al valore complessivo dell’operazione. Il rinnovo di Gattuso non è a rischio, a meno di catastrofi enormi che, al momento, non sono previste. Anzi, vi dirò di più: a breve può essere annunciato in maniera ufficiale. Entro un mese sicuro, ma mi sto tenendo largo. La verità, infatti, è che sembra proprio imminente”.