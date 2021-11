SKY – Napoli, Insigne da valutare per la sfida con la Lazio

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente satellitare da Castel Volturno: “Insigne ha una tendinopatia che si porta avanti da circa tre settimane e quindi è stato scelto di concedergli qualche giorno di riposo e terapie per averlo al meglio per i prossimi impegni di campionato che saranno estremamente probanti per il Napoli a maggior ragione dopo la sconfitta con l’Inter. Il Napoli vuole rialzare subito la testa. Per il rientro di Osimhen a dicembre molto dipenderà dalla diagnosi che farà il dottor Tartaro, il chirurgo che lo ha operato questa mattina. Insigne è da valutare per la sfida con la Lazio, verrà curato in questi giorni vedremo quali saranno le reazioni del ginocchio”.