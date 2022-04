Fabrizio Romano, esperto di mercato, nel corso del suo podcast “Here We Go”, ha parlato dell’interesse del Napoli per Hamed Junior Traorè. Come riferito dal giornalista. il club azzurro fa sul serio per il calciatore e ha già fatto un primo approccio verbale con una prima potenziale proposta al Sassuolo, che al momento ancora non ha accettato. Siamo all’inizio di un dialogo e l’interesse del Napoli è molto concreto.