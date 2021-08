Il futuro di Lorenzo Insigne è quantomai incerto. Al capitano del Napoli resta solo un anno di contratto con la maglia azzurra e i discorsi per il rinnovo sono ancora interlocutori. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, c’è una nuova pretendente per l’attaccante partenopeo. L’Inter, infatti, sta pensando al capitano azzurro per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Seguiranno aggiornamenti.