SKY – Napoli, Llorente rimarrà dopo il no della Spal per Petagna

Secondo le ultime indiscrezioni, Politano si dovrebbe trasferire a Napoli in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Ecco le cifre: 2 milioni per il prestito, 19 per il riscatto e 2 milioni di bonus. Per un totale di 23 milioni di euro. Confermato il fatto che Llorente non rientrerà nell’accordo: qualche giorno fa il Napoli ha contattato la Spal per Petagna, senza successo. Di qui, l’idea di tenere in rosa l’ex Juventus e Tottenham. L’Inter sta provando per chiudere Giroud.

fonte: gianlucadimazio.com