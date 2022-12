SKY – Napoli, Lobotka ha firmato il rinnovo

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sul proprio sito ha dato aggiornamenti importanti sul rinnovo di Stanislav Lobotka con il Napoli:

“Stanislav Lobotka ha firmato il rinnovo di contratto con il Napoli. L’accordo era già stato raggiunto nei mesi scorsi, ora la trattativa è giunta a conclusione. Nei giorni prima di Natale il centrocampista classe 1994 ha siglato l’affare. Lobotka prolunga quindi fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno (2028). Sarà del Napoli fino ai 34 anni, una sorta di contratto a vita. L’ufficialità non è ancora arrivata per una questione burocratica ancora da sistemare, ma è comunque attesa per la prima parte di gennaio”.