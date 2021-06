Il Napoli punta Nuno Tavares, come riportato da Sky Sport, del Benfica. L’offerta ai portoghesi per il difensore classe 2000 è di 10 milioni più il cartellino di Mario Rui. La proposta al momento è stata rifiutata, perché per il giovane il Benfica vuole 15 milioni senza contropartite tecniche. La concorrenza è alta per il Napoli, visto che il giocatore piace anche a Leicester e Southampton. Entrambe le società inglesi sono invece disposte a soddisfare le richieste dei portoghesi.