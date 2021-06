Sky – Napoli, Mertens resta con Osimhen in Coppa d’Africa: lo scenario

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport, il bomber del Napoli, Victor Osimhen, dal 9 gennaio al 6 febbraio sarà impegnato con la sua Nigeria in Coppa d’Africa. Proprio per questo motivo Dries Mertens non verrà ceduto nonostante il suo contratto plurimilionario. Il bomber belga rappresenterà l’alternativa più valida per sostituire l’attaccante nigeriano nel momento della sua assenza, e nel caso fungerà anche da jolly per far rifiatare Piotr Zielinski sulla trequarti, come già visto con Gattuso. Il futuro di “Ciro” Mertens è quindi ancora alla falde del Vesuvio, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili.