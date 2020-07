SKY – Napoli, non solo Osimhen: occhi su Núñez e Romero

La società del presidente De Laurentiis non si ferma: il Napoli lavora infatti anche per Darwin Núñez, attaccante uruguaiano classe 1999 dell’Almeria che ha segnato quest’anno 16 gol in 29 gare in B spagnola. I contatti tra le parti proseguono da tempo: la richiesta iniziale era di 30 milioni, adesso si è scesi sui 20. Nei prossimi 15/20 giorni è previsto un incontro per capire la fattibilità dell’affare, Nunez è extracomunitario e potrebbe quindi essere ‘parcheggiato’ in un altro club di Serie A.

Ma non è finita qui: sul taccuino di Giuntoli c’è anche Luka Romero, attaccante del Maiorca classe 2004 (il più giovane ad esordire tra i professionisti nei top 5 campionati europei, a 15 anni e 219 giorni). Il suo profilo interessa molto in Spagna con Atletico Madrid e Barcellona in prima fila; in Italia il Napoli ha chiesto informazioni.