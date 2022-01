Mathias Olivera del Getafe è più vicino al Napoli. Pronta un’offerta da circa 10/11 milioni di euro complessivi per un prestito con obbligo di riscatto incondizionato per convincere gli spagnoli a lasciarlo partire già a gennaio. Ma visto che il Getafe non vorrebbe lasciarlo andare ora, si lavora per chiudere tutto comunque a giugno. Lo riporta Sky Sport.