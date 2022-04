SKY – Napoli, ottimismo sulla presenza di Osimhen contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Victor Osimhen sarà regolarmente presente al match dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. C’è fiducia per la presenza dell’attaccante nigeriano domenica contro la Fiorentina. Per venerdì è previsto un aumento del carico di lavoro in vista dell’avvicinamento al match dove il giocatore, si apprende, lavorerà parzialmente in gruppo. La fiducia dello staff tecnico del Napoli di avere Osimhen in campo domenica c’è. Filtra, comunque, ottimismo sulle condizioni del calciatore e salvo ricadute il nigeriano farà parte del gruppo di Spalletti in vista del confronto con la Fiorentina di Vincenzo Italiano.