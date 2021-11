Sky – Napoli, passi in avanti per il rinnovo di Ospina

Anche quest’anno David Ospina è riuscito a conquistarsi il posto da titolare. Così come nelle precedenti gestioni anche con Luciano Spalletti,dopo l’infortunio di Meret, il colombiano si è preso la maglia da titolare del Napoli in campionato. Il portiere ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma il club azzurro sembra non volersene privare. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, il club di Aurelio De Laurentiis infatti avrebbe già avanzato un’importante proposta per il rinnovo. Le parti si stanno parlando e non si esclude un possibile accordo. Ospina a scadenza fa gola a perecchi club, tra questi vi è la Lazio di Maurizio Sarri.