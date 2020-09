Come riporta Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport, il Napoli rinnoverà il contratto di Gianluca Gaetano. Il giovane talento italiano andrà poi in prestito in Serie B, su di lui Cremonese e Pisa. Cremona sarebbe per lui un ritorno, dopo il prestito nella scorsa stagione. Pia, invece, rappresenterebbe una nuova avventura. Una sola cosa è certa nel futuro di Gateano: giocare con continuità per poi ritagliarsi lo spazio a Napoli in futuro.