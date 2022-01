Il Napoli accelera per Matias Olivera. Lo spiega Sky Sport: il club di Aurelio De Laurentiis ha proposto al Getafe il prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10-11 milioni di euro. L’emittente spiega che gli azzurri prenderanno sicuramente il giocatore in estate ma chiederanno agli spagnoli di anticipare l’arrivo già in questa sessione.