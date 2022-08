Sky, Napoli: probabile formazione e due esordi per gli azzurri

SkySport ha svelato le ultimissime indiscrezioni circa la probabile formazione del Napoli, in campo oggi alle 18.30 contro l’Hellas Verona.

“In attesa di capire come si evolverà la situazione portieri, Spalletti sai affiderà a Meret tra i pali. Nel suo 4-3-3 in difesa, spazio a Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e l’esordiente Kim Min-Jae al centro.

Scelte praticamente fatte a centrocampo, dove ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre nel tridente d’attacco giocheranno Hirving Lozano a destra, Vittoria Osimhen in mezzo e Kvicha Kvaratskhelia a sinistra. Spalletti, come detto, dovrà rinunciare a Fabian Ruiz e Giovanni Simeone”.