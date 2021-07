SKY – Napoli, ritorno di fiamma per Maksimovic: si lavora per un nuovo contratto

Ore di riflessione in casa Napoli, come riporta Sky Sport, che dopo l’arrivo di Spalletti in città per iniziare la sua nuova avventura, inizia a programmare la prossima stagione. Fra i diversi temi, resta caldo il fronte rinnovi, anche se in questo caso è più giusto parlare di ritorno. C’è, infatti, un ritorno di fiamma per Maksimovic Il difensore serbo, nonostante non sia più formalmente un giocatore del Napoli (il suo contratto è scaduto il 30 giugno scorso), potrebbe restare in azzurro. Non è esclusa una ripresa delle trattative, a cifre diverse, per garantire a Maksimovic di restare nuovamente in Serie A.